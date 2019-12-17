Zehir taciri bir kişi gözaltına alındı

17.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:21

Kırşehir'de polis, Kırşehir-Kaman yolunda yaptığı uygulamada içime hazır 6 fişek ve 17 gram esrar maddesi ele geçirdi.



Alınan ihbar ve yapılan teknik sonrası inceleme başlatan ekipler, Kırşehir-Kaman yolunda yaptıkları uygulamada bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, içime hazır 6 fişek ve 17 gram esrar ele geçirildi. Otomobil sürücüsü R.B., "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA