Zehir taciri bir kişi gözaltına alındı
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Zehir taciri bir kişi gözaltına alındı

Kırşehir'de polis, Kırşehir-Kaman yolunda yaptığı uygulamada içime hazır 6 fişek ve 17 gram esrar maddesi ele geçirdi.

17.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:21
Zehir taciri bir kişi gözaltına alındı

'de , Kırşehir-Kaman yolunda yaptığı uygulamada içime hazır 6 fişek ve 17 gram esrar maddesi ele geçirdi.


Alınan ihbar ve yapılan teknik sonrası inceleme başlatan ekipler, Kırşehir-Kaman yolunda yaptıkları uygulamada bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, içime hazır 6 fişek ve 17 gram esrar ele geçirildi. Otomobil sürücüsü R.B., "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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