Zehir taciri abla kardeş tutuklandı
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Zehir taciri abla kardeş tutuklandı

16.10.2020 11:22 | Son Güncelleme: 16.10.2020 11:27
Zehir taciri abla kardeş tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi ile Gaziantep arasında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan abla kardeş tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi ile Gaziantep arasında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan abla kardeş tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gaziantep'ten Elbistan'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Araştırmayı derinleştiren narkotik ekipleri, uyuşturucu ticaretini yapan şahısların abla G.A. ile kardeşi O.A. olduğunu belirledi. Narkotik ekipleri, Gaziantep polisi ile eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Abla G.A, Gaziantep'te, kardeşi O.A. ise Elbistan'da gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu maddenin yanı sıra hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Gaziantep'te gözaltına alınan abla G.A, Elbistan'a getirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından Elbistan Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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