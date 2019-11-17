Zehir taciri 5 zanlı tutuklandı
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Zehir taciri 5 zanlı tutuklandı

Eskişehir'de, il dışından kente uyuşturucu madde sokmaya çalıştıkları sırada polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

17.11.2019 22:55 | Son Güncelleme: 17.11.2019 23:00
Zehir taciri 5 zanlı tutuklandı

Eskişehir'de, il dışından kente uyuşturucu madde sokmaya çalıştıkları sırada polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.


Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente il dışından uyuşturucu madde sokmaya çalıştıkları esnada yakalanan ve haklarında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' kapsamında işlem yapılan 5 şüpheli öğle saatlerinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edilmişti.


Şüpheli 5 şahıs, çıkarıldık mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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