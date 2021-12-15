"'Zehir" operasyonunda 84 bin 467 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi - Haberler
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"'Zehir" operasyonunda 84 bin 467 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığının sahte içkiye karşı ülke genelinde başlattığı "Zehir" adlı operasyonda şu ana kadar 84 bin 467 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığının sahte içkiye karşı ülke genelinde başlattığı "Zehir" adlı operasyonda şu ana kadar 84 bin 467 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda 85 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi piyasa sahte içki sürmek isteyen suç gruplarına yönelik ülke genelinde başlatılan "Zehir" operasyonunu sürdürüyor. Operasyon kapsamında şu ana kadar 84 bin 467 litre sahte/kaçak alkollü içki, 3 bin 443 şişe sahte/kaçak alkollü içki, 14 bin 440 adet etiket, 3 bin 847 adet sahte bandrol, bin 168 şişe alkol aroması ele geçirildi. Bunlara bağlı 13 adet yasadışı alkol imalathanesi deşifre edildi ve 85 şahıs gözaltına alındı. - ANKARA

Son dakika haberleri! Yeni yıl öncesi piyasaya sahte içki sürmek isteyenlere yönelik 'zehir' operasyonu

Son dakika haberleri! Yeni yıl öncesi piyasaya sahte içki sürmek isteyenlere yönelik 'zehir' operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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