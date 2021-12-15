"'Zehir" operasyonunda 54 bin 702 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi - Haberler
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"'Zehir" operasyonunda 54 bin 702 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı'nın yeni yıl öncesi sahte içkiye karşı ülke genelinde başlattığı "Zehir" adlı operasyonda şu ana kadar 54 bin 702 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kom Daire Başkanlığı'nın yeni yıl öncesi sahte içkiye karşı ülke genelinde başlattığı "Zehir" adlı operasyonda şu ana kadar 54 bin 702 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi piyasa sahte içki sürmek isteyen suç gruplarına yönelik ülke genelinde başlatılan "Zehir" operasyonunu sürdürüyor. Operasyon kapsamında şu ana kadar 54 bin 702 litre sahte/kaçak alkollü içki, 10 bin 240 adet etiket, 102 adet sahte bandrol, 260 şişe alkol aroması ele geçirildi. Yakalama, arama ve gözaltı çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - ANKARA

Son dakika haberleri! Yeni yıl öncesi piyasaya sahte içki sürmek isteyenlere yönelik 'zehir' operasyonu

Son dakika haberleri! Yeni yıl öncesi piyasaya sahte içki sürmek isteyenlere yönelik 'zehir' operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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