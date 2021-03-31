Zebra geçide kırmızı işaret
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Zebra geçide kırmızı işaret

İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Haberler | Güncel

Zebra geçide kırmızı işaret İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla başlatılan farkındalık çalışmasında Tekirdağ'da zebra yaya geçitleri kırmızı işaretle boyandı.

Zebra geçide kırmızı işaret

TEKİRDAĞ - İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla başlatılan farkındalık çalışmasında Tekirdağ'da zebra yaya geçitleri kırmızı işaretle boyandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla başlatılan farkındalık uygulaması tüm ülkede olduğu gibi Tekirdağ'da da gerçekleştirildi. Bu farkındalık sayesinde beyaz ve siyah olarak bir zebrayı andıran yaya geçitlerindeki banklardan bir tanesi kırmızıya boyanarak yaya üstünlüğüne dikkat çekilmiş olacak.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde düzenlenen uygulamaya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç katıldı.

Farkındalık çalışması öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Sayın bakanımızın talimatlarıyla yaya geçitlerinde yayanın üstünlüğünü bir defa daha vurgulayabilmek için farklı bir yöntem uygulayacağız. Bu Zebra geçitte denilen yol üzerindeki yaya geçitlerinde bulunan beyaz banklardan bir tanesini hep birlikte kırmızıya boyayacağız. Maksat vatandaşlarımız, gerek sürücülerimiz bu nedir diye onların dikkatini çeksin. Aman yaya geçitlerinde yayalarımıza öncelik verelim" dedi.

Konuşmaların ardından yaya geçidinde işaretlenmesi gereken ilk bankı Vali Yıldırım boyadı. Daha sonra Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç ellerine rulo fırçası alarak yaya geçidinde boyama çalışması gerçekleştirdi.

Zebra geçide kırmızı işaret
Zebra geçide kırmızı işaret
Zebra geçide kırmızı işaret
Zebra geçide kırmızı işaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

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