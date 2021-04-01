Zdravlje'nin satışı tamamladı
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Zdravlje'nin satışı tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Zdravlje'nin satışı tamamladı

İlaç şirketi Zdravlje, Frontier Pharma ve Baystone Group'a satıldı.

İlaç şirketi Zdravlje, Frontier Pharma ve Baystone Group'a satıldı.

Frontier Pharma ve Baystone Group, Zdravlje A.D şirketinin Teva Pharmaceuticals'tan satın alımının tamamlandığını bugün duyurdu. Zdravlje halihazırda Batı ve Doğu Avrupa, Birleşik Krallık, Asya-Pasifik, Sahra Altı Afrika ve Latin Amerika da dahil olmak üzere 35'i aşkın uluslararası pazara yüksek kaliteli ilaç tedarik ediyor.

Frontier Pharma Başkanı M. Levent Selamoğlu, "Bu işlemi tamamlamaktan ve Zdravlje'yi önemli bir bağımsız ilaç şirketi olarak desteklemekten inanılmaz mutluluk duyuyoruz. Şirketi lider bir uluslararası ilaç şirketi haline getirmek için Zdravlje'deki olağanüstü yetenekli ekiple birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Zdravlje Genel Müdürü Bojan Joviç ise satışa ilişkin "Bu, Zdravlje tarihinde önemli bir kilometre taşıdır. Dünya genelinde 35'i aşkın ülkeye yüksek kaliteli ürünlerimizi sağlayarak ilaç sektöründeki işimizi istikrarla sürdürmekten ve 67 yılı aşkın bir süredir başarıyla faaliyet gösterdiğimiz yerel toplumu desteklemekten mutluluk duyuyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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