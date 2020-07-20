ZBEÜ Study in Turkey uluslararası fuarında
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ZBEÜ Study in Turkey uluslararası fuarında

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından Türkiye'deki üniversiteleri dijital ortamda yurt dışında tanıtmak amacıyla bu yıl ilk defa düzenlenen küresel ölçekli Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı bugün başladı.

ZBEÜ Study in Turkey uluslararası fuarında
20.07.2020 19:05 | Son Güncelleme: 20.07.2020 19:51

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından Türkiye'deki üniversiteleri dijital ortamda yurt dışında tanıtmak amacıyla bu yıl ilk defa düzenlenen küresel ölçekli Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı bugün başladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin de aralarında bulunduğu, Türkiye'den 176 yükseköğretim kurumu dijital platformda dünyanın 142 ülkesinden öğrencilere tanıtılıyor.

Fuar kapsamında, görevli personel online standını ziyaret eden uluslararası öğrencilere üniversitenin sahip olduğu akademik ve fiziki imkanlar, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, ulusal ve uluslararası başarılar- devam eden projeler ve şehir yaşamı hakkında bilgilendirme yapıyor.

Yurt içinde olduğu kadar yurt dışından da çok sayıda öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunan üniversitede, uluslararasılaşma hedefleri kapsamında yürütülen tanıtım faaliyetleri, küresel ve çağdaş nitelikte bilgi ve becerilere haiz personel ve öğrenci yetiştirilmesi, öğrencilerinin küresel farkındalık ve deneyimlerini güçlendirirken, eğitim-araştırma faaliyetlerinde dünya standartlarını geçmelerini sağlamak adına önem taşıyor.

20 Temmuz Pazartesi Türkiye saatiyle 08.00 itibariyle başlayan ve saat 20.00'a kadar devam edecek olan küresel online fuar 22 Temmuz Çarşamba günü sona erecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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