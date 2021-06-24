ZBEÜ Grizu-263 takımı ABD'deki Cansat uydu yarışmasında dünya 4.'sü oldu

- ZBEÜ Grizu-263 takımı ABD'deki Cansat uydu yarışmasında dünya 4.'sü oldu NASA tarafından desteklenen CanSAt Competition 2021 yarışmasında finale kalan Grizu-263, model uydu yarışmasını dünya dördüncüsü olarak tamamladı.

- ZBEÜ Grizu-263 takımı ABD'deki Cansat uydu yarışmasında dünya 4.'sü oldu

ZONGULDAK - NASA tarafından desteklenen CanSAt Competition 2021 yarışmasında finale kalan Grizu-263, model uydu yarışmasını dünya dördüncüsü olarak tamamladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde düzenlenen programda bir araya gelen dünya dördüncüsü takım, başarılarını kamuoyu ile paylaştı. Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Grizu 263 takımının bütün dünya tarafından tanındığını ifade etti. Takımın başarısının birçok başarılarının yanına bir başarı daha eklediğini ifade eden Çufalı, "ABD'de CanSat yarışmasında tekrar dördüncü oldular. Bu dördüncülük bizim için iki açıdan önemli. Sürdürülebilirlik açısından kendileriyle 2018 yılında ilk kez görüştüğümde başarı elde etmenin önemli olduğunu ama onu korumanın daha fazla önemli olduğunu söyledim. Arkadaşlarımız sağolsunlar başarılarını korumayı ve birçok alanda çıtayı yükseltmeyi başarıyorlar. Türkiye'den de birçok yarışmacı olmuştu. Bizim takımımız dünya dördüncüsü oldu. Kendilerini o yüzde tebrik ediyorum. Kendisinden sonra gelen takım 20. oldu. Bu açıdan da bakıldığında arkadaşlarımızın başarısının önemi bir kat daha artıyor" dedi.

Takım danışmanı ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Ekmekçi de "CanSat yarışması dünyada prestijli olarak görülen bir yarışma. Bu yarışmalar içerisinde hocamızın da belirttiği gibi sürdürülebilir bir başarı silsilesi elde ettik. 2018 yılından beri derecelerimiz var. İki dünya ikinciliği, iki dünya dördüncülüğü elde ettik. Beş yıllık süreç içerisinde takdir edilesi başarı hikayemiz oluştu" diye konuştu.

Takım Kaptanı Çağla Aytaç Dursun da çok fazla fedakarlık yaptıklarını ifade etti. Dursun, "Fedakarlık yapan ailelerimize teşekkür ediyorum. Uzaktan eğitim sürecinde arkadaşlarımızla 7/24 laboratuvarda sabahladık. Bu başarının arkasında çok büyük bir emek var. Ailelerimizin, hocalarımızın, arkadaşlarımızın, ERDEMİR'in desteğiyle bu başarı geldi" diye ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ