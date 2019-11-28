ZBEÜ'den "Gabapentinoidlerin Kullanımı ve Sağlıkta Şiddet" konferansı

28.11.2019 13:34 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:39

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından "Gabapentinoidlerin Kullanımı ve Sağlıkta Şiddet" konferansı gerçekleştirildi.



Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Şebnem Kargı Konferans salonunda Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından "Gabapentinoidlerin Kullanımı ve Sağlıkta Şiddet" konferansı verildi. Konferansın moderatörlüğünü ve açılış konuşmasını Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı ve Öğr. Üyesi Prof. Dr. Selda Sarıkaya yaptı.



Konuşmanın ardından bilgilendirme sunumunu yapan Nöroloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Esra Acıman Demirel son 10 yılda gabapentinoidlerin endikasyonlarının ve buna paralel olarak kullanımlarının arttığını, bunların Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok reçete edilen 10 ilaç arasında yer aldığını söyledi. Gabapentinoidlerin kötü kullanımının da arttığını belirten Dr. Acıman Demirel klinisyenlerin bu ilaçları reçete ederken hastaların geçmiş madde kullanım bozukluğunun, psikiyatrik hastalık ve kullandıkları ilaç öykülerinin doğru alınması gerektiğini vurguladı.



Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Selda Sarıkaya, Gabapentinoidlerin ülkemizde Sağlık Uygulama Tebliği'ne (SUT) göre kullanımlarını detaylı olarak anlattı. Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Atasoy ise bu ilaçların kötü kullanan hastaların hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına karşı şiddet uygulamaya eğilimli olabileceklerini ve bu konuda dikkatli olunması gerektiğini belirterek bunun önüne geçilmesi için izlenmesi gereken yolları anlattı.



Katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sonlanan konferansta konuşmacılara teşekkür belgeleri, Dekan V. Prof. Dr. Murat Can ve Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şenay Özdolap tarafından verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA