ZBEÜ'de "Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri" konferansı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri' başlıklı konferans Ereğli Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Ali Arslan konferans salonunda gerçekleştirildi.

Ereğli Eğitim Fakültesi akademik personellerinden Dr. Öğr. Üyesi Birgül Ulutaş tarafından verilen konferansta; "Toplumların bireylerin sahip olduğu cinsiyete göre davranış sergilemesini isterler. Örneğin çocuk doğduğu andan itibaren ailede giydiği kıyafet, oynadığı oyuncaklar, anlatılan masallar ile başlayan toplumsal cinsiyet ayrımı, daha sonra okulda okuma fişleri ve ders kitapları içerisindeki devam ederken, iş hayatında seçilen mesleklerle de bu farklılıklar rahatlıkla görülmektedir. Okullarda öğretmenlerin yüzde 56'sı kadınlardan oluşmakta iken, okullarda ki yönetici sayısı yalnızca yüzde 7 civarındadır. Birleşmiş Milletler verilerine göre 774 milyon okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin üçte ikisini kadınlar oluşturmaktadır. Bu oranların kız öğrencilerin okullaşma oranının da benzer şekilde kız öğrencilerin aleyhine olduğu görülmektedir. Uluslararası PISA 2018 verilerine göre fen matematik alanında yüksek başarı elde eden öğrencilerin yüzde 33'ü bilim insanı ve mühendis olmak istediklerini belirtirken, bu oran kız öğrencilerde yüzde 22'ye düşmektedir. Doğumdan itibaren başlayan toplumsal cinsiyet ayrımcılığı örtük bir şekilde hayatın her evresinde devam etmektedir" dedi.

Büyük ilginin olduğu, öğretim üyeleri, idari personel ve çok sayıda öğrencinin katıldığı konferansın sonunda, Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz katkılarından dolayı Dr. Öğr. Üyesi Birgül Ulutaş'a teşekkür belgesi ve çiçek taktiminde bulundu, etkinlik soru cevap ile sona erdi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel