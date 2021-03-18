ZBEÜ'de Çanakkale Savaşı'nda yaşanan tarihi olaylar anlatıldı
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ZBEÜ'de Çanakkale Savaşı'nda yaşanan tarihi olaylar anlatıldı

18.03.2021 15:30 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:34
ZBEÜ'de Çanakkale Savaşı'nda yaşanan tarihi olaylar anlatıldı

Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferinin önemi konulu konferans gerçekleştirildi18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünde Ereğli Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr.

Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferinin önemi konulu konferans gerçekleştirildi

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünde Ereğli Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Şinasi Sönmez tarafından çevrimiçi olarak Çanakkale Zaferinin Tarihindeki Önemi konulu gerçekleştirilen konferansa öğretim üyeleri, idari personel ve çok sayıda öğrenciler katıldı.

Doç. Dr. Şinasi Sönmez konferansta; "I. Dünya savaşında düşman birliklerine ne denizden nede karadan geçit verilmediği Çanakkale Muharebelerinin en önemli sonuçlarından bir tanesi Milli Mücadelenin ilk ateşinin yakılması ve İstanbul'u kurtaran kahraman olarak Türk Milletine Atatürk'ü kazandırmasıdır. Çanakkale çok sayıda kahramanlıklara şahit olunan, sayısız duygulu anıların yaşandığı, ağıtların yakıldığı ve kendi cenaze namazını kılan kahraman Mehmetçiklerin kanları ve canlarını feda ettikleri yerin adıdır." diyerek, Çanakkale Savaşı esnasında yaşanan tarihi olaylar hakkında bilgileri katılımcılarla paylaştı.

Programın sonunda Dekan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Bayram Gökbulut, katılım sağlayan öğretim üyelerine ve öğrencilere teşekkür ederek, Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz adına Doç. Dr. Şinasi Sönmez'e teşekkür belgesi takdim etti.

Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106'ıncı yıl dönümü nedeniyle yapılan açıklamada "Tarihte hiçbir zaman esaret altında yaşamayan Türk Milletinin kınalı kuzularının Bedrin aslanları gibi kükrediği yer olan Çanakkale Zaferi'ni kanları ve canları pahasına kazanarak tarihe altın harflerle "Çanakkale Geçilmez" yazdıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm Mehmetçiklerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanları cennet ruhları şad olsun" denildi. - ZONGULDAK

ZBEÜ'de Çanakkale Savaşı'nda yaşanan tarihi olaylar anlatıldı
ZBEÜ'de Çanakkale Savaşı'nda yaşanan tarihi olaylar anlatıldı
ZBEÜ'de Çanakkale Savaşı'nda yaşanan tarihi olaylar anlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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