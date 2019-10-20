ZBEÜ Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği toplantısına ev sahipliği yaptı

20.10.2019 15:54

Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği dönem toplantısı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.



Rektörlük Senato Salonunda düzenlenen toplantıya ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Bilecik Şey Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü katıldı.



BEÜ Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu'nun sunumuyla başlayan toplantıda, merkezin amaçları, eğitim faaliyetleri, ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel araştırmalar, özellikli sağlık hizmetleri, Obezite ile Mücadele Eylem Planı, insan kaynakları, ulusal ve uluslararası katılımlı konferanslar, obezite ve diyabet hastalıklarının dünyada, Türkiye'de, Batı Karadeniz Bölgesi ve Zonguldak'taki istatistiksel durumları ve güncel yenilikler hakkında bilgilendirmede bulunuldu.



Toplantıda Rektörü Çufalı konuk rektörlere, üniversiteye ait istatistiki bilgiler, akademik, idari birimler, öğrenci sayıları, sosyo- kültürel merkezler, araştırma merkezleri, sağlık kampüsü ve hizmetleri, bilimsel yayınlar, devam eden ve yapılması planlanan projelere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin bölge bazında her geçen gün büyüyen bir üniversite olduğunu aktaran Prof. Dr. Çufalı, ulusal ve uluslararası platformda kazanılan bilimsel başarılar, sağlık alanında gerçekleştirilen yenilikler, artan öğrenci sayıları, yeşil kampüs çalışmaları ve sıfır atık projelerinde ülke ve dünya çapında tescillenen çalışmalara gösterilen hassasiyeti üniversite rektörleri ile paylaştı. Prof. Dr. Çufalı, "Batı Karadeniz Üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal hizmet gibi alanlarda akademik ve idari iş birlikleri yapmayı, üniversite-sanayi etkileşimini, üniversite-şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşımayı ve ülkemizin gelecek vizyonu ile kalkınma çabalarına katkı sağlamayı amaçlamaktayız" diye konuştu.



Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği üniversitelerin birikimlerini bir araya getirerek ortak bilimsel çalışmalar yapmayı; ortak lisansüstü programlar açmak, ön lisans ve lisans öğrencileri ile öğretim elemanlarının karşılıklı değişimini desteklemeyi amaçlıyor.



Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısında, birlik üyesi üniversiteler arasında ortak proje kültürü oluşturulması, nitelikli uluslararası yayın sayılarının artırılması, araştırma geliştirme alt yapılarının birleştirilerek uluslararası ortaklıkların geliştirilmesi, yurtdışı ile ortak eğitim programları oluşturulması ve Greenmetric (Yeşil ölçüm) sıralamasına katılımın artırılarak yeşil kampüs ve çevre dostu uygulamalarda sürekliliğin artırılması konularında fikir alışverişinde bulunuldu.



Toplantıdan sonra Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı ev sahipliğinde akşam yemeğinde bir araya gelindi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA