ZBEÜ Ata'yı andı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla ilk etkinlik Farabi Kampüsü tören alanında yapıldı. Çelenk Sunma törenine Rektör Yardımcıları, akademik ve idari personel katıldı. Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Çelenk sunma töreninin ardından Atatürk'ü anma günü etkinlikleri kapsamında BEÜ Devlet Konservatuvarı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şahin Akıncı ve Öğr. Gör. Ceren Göğüş Gürdal tarafından '10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri' verildi. YouTube 'de canlı olarak yayınlanan konserde Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Konserin ardından online olarak gerçekleştirilen Fen Edebiyat Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Yücel Namal'ın anlatımıyla '10 Kasım Atatürk ve Türkiye' başlıklı konferans ile etkinlikler devam etti. Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyetin ilanına kadar geçen Milli mücadele döneminde halkın zor koşullar içinde vatan ve Cumhuriyete sahip çıkışının öneminin anlatıldığı konferansta Atatürk'ün yaşamından kesitler de paylaşıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı