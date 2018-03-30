Zaza Şehmus' Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul'da müzik yapım şirketi olup, müzik dünyasında 'Zaza Şehmuz' olarak bilinen ve dün Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şehmuz İlgin'i son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı.

Ahmet Kaya, İbrahim Tatlıses, Mahsun Kırmızıgül, Yıldız Tilbe ve Emrah gibi ünlü sanatçılara albüm yapan "Zaza Şehmus" lakaplı müzik yapımcısı Şehmuz İlgin, Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. İlgin için Sur ilçesindeki Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu ve sanatçı İzzet Yıldızhan ile siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda kişinin de bulunduğu binlerce kişi katıldı. İbrahim Tatlıses ve Mahsun Kırmızıgül gibi onlarca sanatçı da çelenk gönderip, taziye mesajlarını iletti. İlgin'in naaşı, Cuma namazını müteakip cenaze namazın ardından ilçedeki Çiftte Havuzlar Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

"Sanat dünyasının sevdiği bir abiydi"

Sanatçı İzzet Yıldızhan, İlgin'in kendileri ve Diyarbakır için çok değerli olduğunu belirterek, "Sanat camiası ile de bağlantılı olan bir insandı. Türkiye'nin bir şöhret olan insanına, starlarının yapımcılığını yapmış bir insan. Benim iyi bir dostumdu. Bu dostumu kaybettiğim için üzgünüm. Benim için benim gördüğüm, izlediğim babacan, aslan gibi bir abiydi. Bu kanser hastalığı artık grip gibi olmuş bir anda alıp bir sene içerisinde götürüyor. Tüm sanat camiasına da başsağlığı dilemek daha doğru olur çünkü onların da çok sevdiği bir abiydi. Türkiye'nin en büyük starlarına Ahmet Kaya'dan İbrahim Tatlıses'e, Azer Bülbül'ünden Yıldız Tilbe'sine kadar bir sürü isme albüm yapmış bir yapımcı. 3 gün önce yine buradaydım. Ben kendimi kötü gün dostu olarak adlandırıyorum bu megalomanlık değil ama hastalığı süresince her 3 günde bir hastanede hiç yalnız bırakmadım onu. Çünkü hastane, hapishane, askerlik buradaki durum çok farklıdır. Dar yerde olan insanları hiç bırakmamak lazım. Dostların yapması gereken budur. Ben de bu hastalık süresince hiç onu yalnız bırakmadım. 3 gün önce yine Diyarbakır'daydım giderken tabi dedim 'Bir haftaya kadar geri geleceğim' ama 3 gün oldu sonra da vefat etti" dedi. - DİYARBAKIR