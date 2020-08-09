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Zayıflamak için güreşe başladı, milli takıma kadar yükseldi

Bayburtlu İkranur Akkuş, güreş sayesinde hem 25 kilo verdi hem de milli takıma seçildi.

Zayıflamak için güreşe başladı, milli takıma kadar yükseldi
09.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 09.08.2020 11:58

Bayburtlu İkranur Akkuş, güreş sayesinde hem 25 kilo verdi hem de milli takıma seçildi.

Demirözü ilçesinde yaşayan Akkuş, yaklaşık bir yıl önce fazla kilolarından kurtularak daha sağlıklı bir bedene kavuşmak için zayıflamaya karar verdi.

Akkuş, ailesinin de bu konudaki desteğini alarak İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünde görevli güreş antrenörü Mustafa Çiftçi ile görüştü. Çiftçi'nin yönlendirmesi ile güreşe başlayan Akkuş, yaklaşık 6 ayda 82 kilodan 57 kiloya düştü.

Akkuş, profesyonel olarak ilk kez geçen yıl organize edilen Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'na katılarak 57 kiloda üçüncü olmayı başardı.

Milli takıma davet edilen 18 yaşındaki genç sporcu, daha çok çalışarak uluslararası turnuvalarda derece elde etmeyi hedefliyor.

Akkuş: "Mindere bastığımda huzur buluyorum"

İkranur Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zayıflamak için güreşe başladığını ve kısa sürede de bunu başardığını söyledi.

Akkuş, antrenörü Mustafa Çiftçi'nin, güreşe başladıktan yaklaşık 3 ay sonra yeteneği ve çabasını fark ederek kendisini yoğun antrenman programıyla Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'na hazırladığını ifade etti.

Şampiyonada bronz madalya kazandığını belirten Akkuş, ardından da milli takım kampına çağrıldığını aktardı.

Güreşe başlamadan önce agresif bir yapısı olduğunu, mindere attığı ilk adımla sakinleştiğini anlatan Akkuş, "Mindere bastığımda huzur buluyorum. Bu spora saygım arttı, bakış açım değişti. Önceden, 'Kadınlar nasıl bu sporu yapıyor?' diye düşünüyordum. Mindere adım attığımda kadınların neler hissettiğini, nasıl mutlu olduklarını anladım. Şimdi bende çok mutluyum." diye konuştu.

Akkuş, Bayburt'un ilk profesyonel kadın güreşçisi olmanın da gururunu yaşadığını dile getirerek, "İnsanlar beni görünce tebrik ediyor. Memleketime bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. Bu spora ailemin desteğiyle başladım, hocalarımla birlikte güzel dereceler aldım. İnşallah daha çok çalışarak onları daha da gururlandıracağım." ifadelerini kullandı.

Hedefinin uluslararası turnuvalarda derece elde etmek olduğunun altını çizen Akkuş, "Daha güzel yerlere gelebilmek için daha çok çalışıp olimpiyatlara, Dünya Şampiyonası'na gitmek istiyorum. Bu spora başladığımda hocamla ve kardeşimle birlikte gerçekleştirmek istediğim başarılar vardı ve inşallah onları başaracağım." şeklinde konuştu.

Çiftçi: "Sporcumuzu 82 kilodan 57 kiloya kadar düşürmeyi başardık"

Antrenör Mustafa Çiftçi, çocuklara, gençlere güreşi sevdirmek için çabaladıklarını aktardı.

İkranur'un güreşi kısa zamanda sevdiğini anlatan Çiftçi, "Sporcumuzu 82 kilodan 57 kiloya kadar düşürmeyi başardık. Kardeşi Beyzanur'u da bu spora kendisi teşvik etti ve birlikte antrenman yapmaya başladılar." dedi.

Çiftçi, İkranur'un profesyonel olarak katıldığı ilk şampiyonada Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir derece almayı başardığını belirterek, "Ardından milli takım kampına davet edildi. 15 gün burada kamp sürecini geçirdikten sonra 48. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda derece aldı." diye konuştu.

İkranur'un 13 yaşındaki kardeşi Beyzanur'un da geçen yıl Tokat'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olduğunu dile getiren Çiftçi, hedeflerinin her iki sporcuyu da Avrupa ve dünya şampiyonlarında finale çıkarmak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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