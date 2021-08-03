Zayıflamak için başladığı boksta hedefi Türkiye şampiyonluğu

Hatay'da arkadaşının tavsiyesi üzerine fazla kilolarından kurtulmak amacıyla başladığı boksta kısa sürede kendini geliştiren 17 yaşındaki Sıla Üçyıldız, Türkiye Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Hatay'da arkadaşının tavsiyesi üzerine fazla kilolarından kurtulmak amacıyla başladığı boksta kısa sürede kendini geliştiren 17 yaşındaki Sıla Üçyıldız, Türkiye Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Sıla Üçyıldız, 3 yıl önce fazla kilolarından kurtulabilmek için boksa başladı.

Spor sayesinde 120 kilogramdan 75 kiloya düşen Sıla, eylül ayında Van'da yapılacak Türkiye Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda birincilik hedefi için çalışıyor.

Sıla Üçyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boks sayesinde hem kilolarından kurtulduğunu hem de bu sporda kendini geliştirdiğini söyledi.

Verdiği kilolarla kendine olan güveninin arttığını anlatan Sıla, "Fazla kilolarımdan kurtulmak için arkadaşımın tavsiyesi üzerine boksa başladım. Boks sayesinde 120 kilogramdan 75 kiloya kadar düştüm. Fazla kilolarım nedeniyle hayata küsmüştüm, bu spor beni yeniden hayata bağladı. Hocalarım verdiği cesaret ve bana inanmalarıyla boks sporunda hedeflerimi daha da yükselttim. İlk olarak önümüzdeki aylarda yapılacak olan Türkiye Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda altın madalya almak için yoğun şekilde hazırlıklar yapıyorum. Antrenmanlarımıza ara vermeden devam ediyoruz." diye konuştu.

Antrenör Cemal Dağlıoğlu da Sıla'nın, boks sayesinde hem kilolarından kurtulduğunu hem de şampiyonalarda başarılı olabilmek için çabaladığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco