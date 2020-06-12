Zayıflama sırrı ortaya çıktı Coronavirüs sebebiyle karantinada olanlar, yeni normalleşme süreciyle birlikte spor salonlarına akın etmeye başladı.

Esra Erdem'in son teknolojilerle donattığı yeni nesil fitness zayıflama ve kilo kontrol merkezi FitSlimLife, karantinada alınan kiloları geri verme garantisiyle kapılarını açtı. Birçok ünlü ismin de uğrak mekanı olan FitSlimLife, bu süreç kapsamında üyelerine hijyenik ortamlar hazırlayarak evlerindeki gibi hissetmelerini sağlıyor.Sosyal mesafenin ve hijyen kurallarının üst seviyede uygulandığı merkezde son sistem cihazlar kullanılarak üyeler yaz tatiline hazırlanıyor. Öte yandan son günlerde verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Buse Terim'in de FitSlimLife'da form tuttuğu öğrenildi.



