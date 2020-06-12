Zayıflama sırrı ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zayıflama sırrı ortaya çıktı

Coronavirüs sebebiyle karantinada olanlar, yeni normalleşme süreciyle birlikte spor salonlarına akın etmeye başladı.

Zayıflama sırrı ortaya çıktı
12.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:06

Esra Erdem'in son teknolojilerle donattığı yeni nesil fitness zayıflama ve kilo kontrol merkezi FitSlimLife, karantinada alınan kiloları geri verme garantisiyle kapılarını açtı. Birçok ünlü ismin de uğrak mekanı olan FitSlimLife, bu süreç kapsamında üyelerine hijyenik ortamlar hazırlayarak evlerindeki gibi hissetmelerini sağlıyor.Sosyal mesafenin ve hijyen kurallarının üst seviyede uygulandığı merkezde son sistem cihazlar kullanılarak üyeler yaz tatiline hazırlanıyor. Öte yandan son günlerde verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Buse Terim'in de FitSlimLife'da form tuttuğu öğrenildi.



Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz! Magazin
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Magazin
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
'Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı' diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi Magazin
"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi
Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı Magazin
Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı
Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı Magazin
Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Magazin
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı
Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı
Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak
Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak
Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı
Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı
Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı
Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı
Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı
Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı
Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı
Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı
İletişim Başkanlığı, Yeditepe Konserleri'ne 30 milyon TL harcandığı iddialarını yalanladı
İletişim Başkanlığı, Yeditepe Konserleri'ne 30 milyon TL harcandığı iddialarını yalanladı
Doğum gününde giydiği elbiseyle kendine hayran bıraktı
Doğum gününde giydiği elbiseyle kendine hayran bıraktı
Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı
Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi
Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
'Meltem' karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor
"Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor
Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı
Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı
Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı
Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?
Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?
Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu
Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu
Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden
Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Engin Altay Donald Trump Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan İrem Derici Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Tamer Tuna Semih Özsoy Bülent Uygun Nihat Özdemir
Daha Fazla Su İstifa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Zayıflama sırrı ortaya çıktı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 12:19:23. #1.14#
title