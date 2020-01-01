Zayıflama hapları ve detoks çayları zararlı mı?
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Zayıflama hapları ve detoks çayları zararlı mı?

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre kilo vermek için alınan ilaçların kalp rahatsızlıklarına ve istenmeyen gebeliklere yol açtığı tespit edildi. Doktorlar yeni yılda kişilerin zayıflamak için hızlı çözümlere gitmemesi gerektiğini ifade ediyor.

01.01.2020 11:37 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:37
Zayıflama hapları ve detoks çayları zararlı mı?

'de yapılan bir araştırmaya göre için alınan ilaçların kalp rahatsızlıklarına ve istenmeyen gebeliklere yol açtığı tespit edildi.


Doktorlar yeni yılda kişilerin zayıflamak için hızlı çözümlere gitmemesi gerektiğini ifade ediyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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