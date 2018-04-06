Zayıf ABD Verisi Doları Düşürdü

Dolar/TL gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen değer kaybının yanı sıra Türkiye'ye özgü iç siyasi endişelerin de etkisiyle bugün 4.0665 ile tarihi zirvesini test ettikten sonra zayıf ABD verileri ve tepki alımlarıyla geriledi.

Zayıf ABD Verisi Doları Düşürdü

Dolar/TL gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen değer kaybının yanı sıra Türkiye'ye özgü iç siyasi endişelerin de etkisiyle bugün 4.0665 ile tarihi zirvesini test ettikten sonra zayıf ABD verileri ve tepki alımlarıyla geriledi.

Kaynak: Dunya.com

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