"Zavallı"

36. Torino Film Festivali'nden ödülle dönen "Zavallı", acıyı bir giysi gibi u¨zerinde tas¸ıyabilmek ugˆruna elinden gelen her s¸eyi yapan bir avukatın çevresinde gelişiyor.

Babis Makridis'in yönetmenliğini üstlendiği dram türündeki filmin başrollerinde Yannis Drakopoulos, Georgina Chryskioti, Evdoxia Androulidaki ve Evi Saoulidou oynuyor.

Kaynak: AA