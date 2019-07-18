Zavallı
"Zavallı"36. Torino Film Festivali'nden ödülle dönen "Zavallı", acıyı bir giysi gibi u¨zerinde tas¸ıyabilmek ugˆruna elinden gelen her s¸eyi yapan bir avukatın çevresinde gelişiyor.
"Zavallı"
36. Torino Film Festivali'nden ödülle dönen "Zavallı", acıyı bir giysi gibi u¨zerinde tas¸ıyabilmek ugˆruna elinden gelen her s¸eyi yapan bir avukatın çevresinde gelişiyor.
Babis Makridis'in yönetmenliğini üstlendiği dram türündeki filmin başrollerinde Yannis Drakopoulos, Georgina Chryskioti, Evdoxia Androulidaki ve Evi Saoulidou oynuyor.
Kaynak: AA
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