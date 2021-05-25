Zaun'un delisi yepyeni haliyle karşınızda! Mundo'nun yeni yetenekleri ve görünümü
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Zaun'un delisi yepyeni haliyle karşınızda! Mundo'nun yeni yetenekleri ve görünümü

Zaun'un delisi yepyeni haliyle karşınızda! Mundo'nun yeni yetenekleri ve görünümü
Playerbros - Haberler | Gamegar

Mundo rework'unun ayrıntıları belli oldu! Yeni kostümler, yetenek ayrıntıları ve daha fazlası haberimizde.

Zaun'un delisi Dr. Mundo'ya gelecek olan reworkun ayrıntıları belli oldu. League of Legends'in en eski şampiyonlarından biri olan Mundo'nun yetenek ve yeni görünümü haberimizde.

Yeni Dr. Mundo Kostümleri

TPA Mundo

Cellat Mundo

Mundo Mundo

Vücut Şampiyonu Mundo

Zehirli Dr. Mundo

Yaman Sıklet Mundo

Havuz Partisi Mundo

Deli Balta Mundo

İş Adamı Mundo

Yetenekler

Pasif

Q  - Mikroplu Testere

W - Şok Terapisi

E - Beyin Sarsıntısı

R - Doz Aşımı

Kaynak: Playerbros

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