Zarrab Yüzünden Zor Günler Geçiren Ebru Gündeş, Botoksunu Bile Evinde Yaptırıyor
Sahne programı dışında hiçbir etkinliğe katılmayan Ebru Gündeş, lüks yalısından dışarı adım atmıyor. Ünlü şarkıcı, botoks iğnelerini bile evinde yaptırıyor.
Sahne dışında uzun zamandır ortalarda görünmeyen Ebru Gündeş'in sırrı ortaya çıktı.
ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR
Ebru Gündeş iki yıldır Amerika'da tutuklu bulunan eşi Reza Zarrab nedeniyle zor günler geçiriyor. Sahne programı dışında hiçbir etkinliğe çıkmayan Gündeş, hiçbir etkinliğe davete katılmıyor.
SATIN ALMAK İSTEDİĞİ KIYAFETLERİ EVİNE GETİRTİYOR
Lüks harcamalarıyla bilinen ünlü şarkıcı her şeye rağmen alışveriş ve bakımını ihmal etmiyor. Gündeş'in satın almak istediği markalara ait kıyafetleri evine getirttiği öğrenildi.
DOKTORU BİLE EVE GELİYOR
Cilt bakımını da ihmal etmeyen Gündeş, botoks, dolgu ve vitamin iğneleri yaptırmak için de doktorunu Kanlıca'daki yalısına çağırıyor. (Kaynak: Posta)
YORUMLAR (12)
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ah be ebru allahin pisligini nerden tanistin da evlendin adamin her yani gunahlikladoluCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Pardon ama haber de Ebru Gündeş: "Ben zor günler geciriyorum", demiyor. Bunu haber yapan yazıyor. Herkesin hayatı kendine, kimse 4 duvar arasinda ne yaşandığını bilemez! Herkes kendisine baksin ilk olarak, ALLAH herkesi birşeylerle imtihana cekiyor. Kimseyi yargılamayın bilip bilmeden.Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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hakikaten çok zor günler geçiriyor kanlıcadaki yalısındaaaa kimin ahını aldın bi düşün ebrucumCevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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zor günler geçiriyor. ayağına almak istediği elbiseler geliyor. vay anasını sayın seyirciler vay.Cevap Yaz 39 1 Yayından KaldırPARA PUL: Bütün derdiniz para mı sizin? Kocası, çocuğunun babası hapiste, kadın adım adım her hareketi takip ediliyor medya tarafından. Elbiseyle mutlu olunuyorsa gönderiyim sana mutlu ol.4 7 Yayından Kaldır