Zarrab Duruşmaya Katılmadı

ABD'de tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab ile aynı davada, aynı suçlamalarla yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, yeniden yargıç karşısına çıkarken, Reza Zarrab ve avukatları duruşmaya katılmadı.



Yaklaşık iki saat süren duruşmada, Yargıç Richard Berman, Atilla'nın hakkındaki davanın düşürülmesi ve kendi davasının Zarrab davasından ayrılması taleplerini reddetti.



Atilla, duruşma arasında DHA'nın "Zarrab itirafçı mı oluyor, biliyor musunuz?" sorusunu, "Ben öyle bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Hakkımda anlatılanlar doğru değil" diye yanıtladı.



Yargıç Berman, Atilla'nın avukatlarının "Zarrab'ın ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları delme suçlamasından yargılanıp yargılanmayacağı" sorusunu yanıtsız bıraktı. Berman, "Mahkeme kayıtlarını ve belgeleri inceleyip bu sorunun yanıtını kendiniz bulacaksınız. Ben bu tip soruları yanıtlayamam" dedi.



Berman ayrıca, savunma ve savcılık makamlarından Fethullah Gülen ve Türk hükümeti arsında neler yaşandığını ve ne tür farklılıkların olduğu konusunda bir bilirkişiyi mahkemeye getirmelerini istedi.



Atilla'nın avukatı Victor Rokko da duruşmay arasında, Zarrab'ın neden duruşmaya katılmadığı sorusuna, "Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadık, öğreneceğiz" karşılığını verdi.



Aradan sonra Atilla'nın avukatları, Atilla adına tanklık etmek için Türkiye'den gelecek 4 kişi için savcılıktan "tutuklanmayacakları güvencesi" istedi.



Yargıç Berman, ana duruşma öncesi savunma tarafı ve savcılık arasındaki soruların giderilmesi için jürili duruşma öncesinde 21 Kasım Salı günü tekrar bir ara duruşma yapılmasına karar verdi.



Hakan Atilla, mahkeme salonundan çıkarken, 'Ben bu davada neden sanık olarak yargılanıyorum, anlamadım ki' diye tepki gösterdi. - York