Zarların içinden uyuşturucu çıktı
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Zarların içinden uyuşturucu çıktı

Zarların içinden uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'de polisin durdurduğu yolcu otobüsünde Afgan şüphelinin üzerindeki oyun zarlarının içerisinde 506 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Nevşehir'de polisin durdurduğu yolcu otobüsünde Afgan şüphelinin üzerindeki oyun zarlarının içerisinde 506 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Avanos ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yolculuk yapan Afganistan uyruklu AB.M'nin yapılan üst aramasında oyun zarları ele geçirildi. Narkotik köpeği Su'nun tepki vermesi üzerine incelenen zarların içerisinde 506 gram uyuşturucu madde olduğu tespit edilirken, şüpheli AB.M. gözaltına alındı. AB.M.'nin emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Zarların içinden uyuşturucu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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