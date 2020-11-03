Zarife Doğan'ın yakınlarının bekleyişi sürüyor
03.11.2020 18:33 | Son Güncelleme: 03.11.2020 18:37
İZMİR'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan diş hekimi Zarife Doğan'ın kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
İZMİR'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan diş hekimi Zarife Doğan'ın kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Seferihisar merkez üssünde gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın birinci katında bulunan diş kliniğinde depreme yakalanan diş hekimi Zarife Doğan, enkaz altında kaldı. Ekipler, enkazda arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Zarife Doğan'ın yakınlarının bekleyişi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru NANECİ