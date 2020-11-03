Zarife Doğan'ın yakınlarının bekleyişi sürüyor
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Zarife Doğan'ın yakınlarının bekleyişi sürüyor

03.11.2020 18:33 | Son Güncelleme: 03.11.2020 18:37
Zarife Doğan'ın yakınlarının bekleyişi sürüyor

İZMİR'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan diş hekimi Zarife Doğan'ın kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İZMİR'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan diş hekimi Zarife Doğan'ın kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Seferihisar merkez üssünde gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın birinci katında bulunan diş kliniğinde depreme yakalanan diş hekimi Zarife Doğan, enkaz altında kaldı. Ekipler, enkazda arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Zarife Doğan'ın yakınlarının bekleyişi sürüyor.


Zarife Doğan'ın yakınlarının bekleyişi sürüyor
Zarife Doğan'ın yakınlarının bekleyişi sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru NANECİ

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