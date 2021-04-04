Zarif, Viyana'da yapılacak nükleer anlaşma konulu toplantıda Avrupa ülkelerini "yapıcı olmaya" çağırdı
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Zarif, Viyana'da yapılacak nükleer anlaşma konulu toplantıda Avrupa ülkelerini "yapıcı olmaya" çağırdı

Anadolu Ajansı / Bilal Güler - Haberler | Güncel
Zarif, Viyana'da yapılacak nükleer anlaşma konulu toplantıda Avrupa ülkelerini 'yapıcı olmaya' çağırdı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşünü ele almak üzere 6 Nisan'da Viyana'da yapılacak toplantıda Avrupalı ülkelerden yapıcı duruş beklediklerini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşünü ele almak üzere 6 Nisan'da Viyana'da yapılacak toplantıda Avrupalı ülkelerden yapıcı duruş beklediklerini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Zarif, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Zarif, İran'a yönelik tüm yaptırımların kaldırılması, nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının taahhütlerini yerine getirmesi ve bunun Tahran tarafından doğrulanması gerektiğini vurguladı.

ABD'nin nükleer anlaşmaya dönme ihtimalinin ele alınacağı Viyana'daki toplantıda Avrupalı ülkelere "yapıcı duruş sergilemeleri" çağrısında bulunan Zarif, "Ancak bu şekilde, taahhütlerimize geri döneriz." ifadelerini kullandı.

İngiliz Bakan ise ülkesinin Viyana'da yapılacak toplantıdan verimli sonuç alınabilmesi için çaba harcayacağını dile getirdi.

ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşünü ele almak üzere Avrupa Birliği, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İranlı üst düzey yetkililerin 6 Nisan Salı günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da yüz yüze bir araya gelerek İran'a yönelik ambargonun kaldırılması ve "nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanması" konularını ele alacağı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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