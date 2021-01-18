Zarif: "Trump'ın attığı adımların İran üzerinde etkisi olmayacaktır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Zarif: "Trump'ın attığı adımların İran üzerinde etkisi olmayacaktır"

18.01.2021 19:03 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:03
Zarif:

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı adımların Tahran yönetimi üzerinde etkisi olmayacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı adımların Tahran yönetimi üzerinde etkisi olmayacağını söyledi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu toplantısına katılan Zarif, çıkışta gündemdeki gelişmelere ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı olarak uluslararası düzeyde ve ikili görüşmelerde Kasım Süleymani ve Muhsin Fahrizade suikastlariyle ilgili gerekli hukuki takibatı yaptıklarını ve milletvekillerine konuyla ilgili bilgi verdiğini aktaran Zarif, şunları kaydetti:

"İran, gerginlik ve savaş peşinde değildir. Trump'ın bitmek üzere olan hükümetinin attığı adımların İran üzerinde etkisi olmayacaktır. İran'a saldırı gibi bir kastı olan önceki işgalleri göz önünde bulundurmalıdır. Bir-iki günlük ömrü kalan Trump hükümetine karşı caydırıcılığımız iyi işliyor." ???????

Zarif, Dağlık Karabağ'daki savaşta Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini hatırlatarak, "Yerleşim yerlerine özellikle de tarihi bir miras olan Gence şehrine yapılan saldırıya karşı çıktık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Hande Erçel Gülben Ergen Serdar Ortaç
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Stjepan Tomas
Tüm Haberler Kar Kaza Otomobil Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zarif: "Trump'ın attığı adımların İran üzerinde etkisi olmayacaktır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 19:06:26. #1.14#
title