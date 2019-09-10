Zarif'ten trump'a 'afganistan ve netanyahu' vurgusu

10.09.2019 15:17

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump 'a yönelik attığı bir sosyal medya mesajında, ABD'nin Afganistan 'a girmesine sebep olanlardan birinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sosyal medya hesabından Trump'a yönelik bir mesaj paylaştı. Zarif mesajında "Amerika'yı, Afganistan bataklığına itenlerden birinin Netanyahu olduğunu biliyor muydun? Senin de hala içenden çıkamadığın…Onun motto'su: Son ABD askerine kadar savaş" ifadelerini kullanarak bir de video yayınladı.

Kaynak: DHA