İran'dan İsrail'e Sert Yanıt: Karikatürümsü Bir Sirk İçin Seyirci Arıyorsunuz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İHA'lı çıkışına yanıt verdi ve Münih Güvenlik Konferansı'nı İran'a karşı suçlamalarını seslendirmek için kullananlar olduğunu vurgulayarak, "Karikatürümsü bir sirk için izleyici arıyorsunuz siz. Yanıt vermeye layık bir suçlama bile değil. O yüzden şimdi daha ciddi konulara geçiyorum" dedi.

"SABRIMIZI TEST ETMEYİN"

Netanyahu, aynı konferansın önceki bir oturumunda, bir İran İHA'sına ait olduğunu ileri sürdüğü metal parçasını havaya kaldırdığı konuşmasında, "Sabrımızı test etmeyin; eğer gerekirse, İsrail sadece İran'ın vesayetlerine değil kendisine karşı da harekete geçer" dedi. Netanyahu İHA parçasını havaya kaldırdığı sırada o sırada Münih Güvenlik Konferansı'nda bulunan İran Dışişleri Bakanı Mohammad Javad Zarif'e seslenerek, "Bunu tanıdınız mı? Tanıyor olmanız lazım, sizin çünkü. Bizim sabrımızı test etmeyin" dedi.

HİNDİSTAN İLE ANLAŞMALAR İMZALANDI

Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Zarif konuşmasına, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile birlikte gerçekleştirdikleri ve çok önemli altı anlaşma imzaladıkları Hindistan'daki resmi görüşmelerin ardından konferansın kapanış gününe yetişmekten mutlu olduğunu söyleyerek başladı.

Zarif, özellikle İsrail Başbakanı'nı hedef aldığı konuşmasında şöyle konuştu:

Geçtiğimiz yıl bu forumdan önce de İran'ın Basra Körfezi için hazırladığı Ortak Güvenlik Anlaşması önerisini sundum.

"İRAN'A KARŞI SUÇLAMALARI SESLENDİRDİLER"

Diyaloğa, uzlaşıya ve ortak prensiplere dayanan bir anlaşma önerisiydi bu. Bazı komşularımız hatırlarsanız geçen yıl burada Münih Güvenlik Konferansı'nı İran'a karşı suçlamalarını seslendirmek için kullandı.

Bazıları da (İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kastederek) yine bu sabah aynı şekilde bu mecrayı İran'a karşı suçlamalarını duyurmak için kullanmaya devam etti.

"YANIT VERMEYE LAYIK SUÇLAMA DEĞİL"

Karikatürümsü bir sirk için izleyici arıyorsunuz siz. Bu sabah da bunu yaptınız. Yanıt vermeye layık bir suçlama bile değil; o nedenle şimdi daha ciddi konulara geçiyorum.

Birleşmiş Milletler Genel Sektreteri bazılarının olumsuz yaklaşımına karşın benim de sunmuş olduğun güvenlik anlaşması konusuna daha sıcak bir yaklaşımı olmasına seviniyorum. Bugün bu öneriyi daha da genişletiyorum.

"BASRA KÖRFEZİ'NDE ÇALKANTI DEVAM EDECEK"

Kapsayıcı bir barış sağlayacak kolektif bir çözüm düşünmezsek Basra Körfezi'nde çalkantı devam edecek ve muhtemelen daha da kötü hale gelecek. Sadece bu nesil için de değil, gelecek nesiller için de daha kötü hale gelecek.

Bu bağlantılı dünyada bizim yaşayacağımız bir çalkantı herkesin çalkantısı olacak. Yüzyılın başından beri yaşananlar bunun kanıtı.

"DEAŞ'I YENMEK İSTİKRAR GETİRİR"

Bugün DEAŞ'i bölgesel olarak yenmiş olmak bölgeye bir nebze istikrar getirdi. Ama bu fena terör örgütünün mağlup edilmiş olması bölgede radikalleşme riskinin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.

Terörün temelinde yatan fikir ve ideolojiler halen varlığını sürdürüyor. Dolayısıyla her an farklı bir noktada patlayabilir.