Zarif'ten Lübnan'a Askeri Yardım Açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'ın Lübnan'a askeri yardım açıklamalarıyla ilgili olarak Beyrut hükümetinin talep etmesi durumunda Tahran'ın her alanda iş birliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

İran devlet medyasında çıkan habere göre, 2 günlük resmi ziyaret için Beyrut'a giden Zarif, Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, İran ile Lübnan ilişkilerini değerlendirdi.

Zarif, İran'ın Lübnan'a askeri yardım açıklamalarıyla ilgili olarak, Beyrut hükümetinin talep etmesi durumunda Tahran'ın her alanda iş birliği yapmaya hazır olduğunu ifade ederek bu ziyaretin de Lübnan hükümeti ve halkıyla dayanışma amacı taşıdığını vurguladı.

Zarif, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Saad Hariri ve Dışişleri Bakanı Cibran Basil ile bir araya gelecek.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İran devriminin 40'ıncı yıl dönümü münasebetiyle 7 Şubat'ta yaptığı konuşmada, İsrail'e karşı Lübnan ordusu için İran'dan hava savunma sistemleri temin etmeye hazır olduğunu ve İran'ın çeşitli alanlarda Lübnan'a yardım etmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

Tahran yönetimine işaret ederek "Orada bizden bir şey istemeyen büyük ve samimi bir dost var." şeklinde konuşan Nasrallah, şunları kaydetmişti:

"Ben İran'ın dostuyum ve İsrail savaş uçaklarına karşı koymak için Lübnan ordusuna hava savunma sistemi temin etmeye hazırım. Hatta bölgenin en güçlü ordusu olması için ihtiyaç duyduğu her şeyi temin etmeye hazırım. Bunun için İran'a gitmeye de hazırım."

Kaynak: AA