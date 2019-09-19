Zarif'ten ABD ve Suudi Arabistan'a "savaş uyarısı"
İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırıda İran'ı suçlamayı sürdürerek, saldırıyı savaş sebebi saymasına cevap verdi.
19.09.2019 15:25
İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırıda İran'ı suçlamayı sürdürerek, saldırıyı savaş sebebi saymasına cevap verdi.
Kaynak: Dunya.com