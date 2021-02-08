Zarif, Tahran'da BM Temsilcisi Griffiths ile "Yemen krizini" görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile Yemen krizini değerlendirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Zarif, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığında Griffiths ile bir araya geldi.

Görüşmede Yemen'deki iç savaş ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, İranlı yetkililerle Yemen'deki krizi görüşmek üzere dün Tahran'a gelmişti.

Yemen'de İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler