Zarif, Putin ve Lavrov ile Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Suriye'de terörle mücadelede, Rusya ile çok iyi iş birliği yürüttüklerini bildirdi.



Zarif, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı.



İran'ın nükleer programına ilişkin sorunun çözümüne değinen Zarif, ülkesinin kapsamlı ortak eylem planı anlaşması gereğince üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirdiğini ve getirmeye devam ettiğini belirtti.



Zarif, bazı tarafların ise yükümlülüklerine yeteri kadar bağlı kalmadığını söyledi.



Putin ve Lavrov ile görüşmesinde Suriye krizini ele aldıklarını dile getiren Zarif, "Suriye'deki terörle mücadelede Rusya ile çok iyi iş birliği yürütüyoruz. Ayrıca Suriye'deki çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulması ile ilgili çok iyi iş birliğimiz var." ifadelerini kullandı.



Zarif, Astana'da başlayacak Suriye görüşmelerinin verimli geçeceği hususundaki ümidini de dile getirdi.



Putin, Zarif ve Lavrov'un basına kapalı gerçekleşen görüşmesine ilişkin Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede ikili ilişkiler, Suriye, Irak ve Körfez bölgesi dahil Ortadoğu'daki durum, ayrıca terörizmle mücadele konuları bütün yönleriyle ele alınmıştır." ifadeleri yer aldı.