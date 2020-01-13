Zarif, Pakistanlı mevkidaşıyla Basra Körfezi'ndeki gerilimi görüştü
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Zarif, Pakistanlı mevkidaşıyla Basra Körfezi'ndeki gerilimi görüştü

İran'da resmi temaslarda bulunan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, başkent Tahran'da İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.

13.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:30
Zarif, Pakistanlı mevkidaşıyla Basra Körfezi'ndeki gerilimi görüştü

'da resmi temaslarda bulunan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, başkent 'da İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zarif ile Kureyşi, ikili ve bölgesel konuları ele aldı.

Görüşmede ayrıca 'ndeki gerilimin düşürülmesi için fikir alışverişinde bulunuldu.

Kureyşi, dün gece geldiği Tahran'da, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de görüşmüştü.

Kaynak: AA
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