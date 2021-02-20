Zarif, nükleer tesisini genişlettiği ortaya çıkan İsrail'e sessiz kalan Batılı liderleri eleştirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Zarif, nükleer tesisini genişlettiği ortaya çıkan İsrail'e sessiz kalan Batılı liderleri eleştirdi Açıklaması

20.02.2021 20:53 | Son Güncelleme: 20.02.2021 20:56
Zarif, nükleer tesisini genişlettiği ortaya çıkan İsrail'e sessiz kalan Batılı liderleri eleştirdi Açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İsrail'in Dimona Nükleer Tesisi'ni genişlettiğini gösteren uydu görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından ABD ve Avrupalı liderleri Tel Aviv'in nükleer silah programına karşı sessiz kalmakla suçladı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İsrail'in Dimona Nükleer Tesisi'ni genişlettiğini gösteren uydu görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından ABD ve Avrupalı liderleri Tel Aviv'in nükleer silah programına karşı sessiz kalmakla suçladı.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İsrail'in Negev çölündeki Dimona Nükleer Tesisini genişletme çalışmaları yürüttüğüne dair yayımlanan uydu görüntülerine ilişkin açıklama yaptı.

Tel Aviv'in nükleer silah programına karşı sessiz kalmakla suçladığı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile ABD ve Avrupalı liderleri mesajında etiketleyen Zarif, "İsrail bölgedeki tek nükleer bomba fabrikası olan Dimona'yı genişletiyor. Son derece endişeli misiniz? Bir miktar mı endişelisiniz? Bu konuda yorum yapmak ister misiniz?" ifadelerini kullandı.

Uydu görüntüleri ortaya çıktı

Uluslararası bağımsız nükleer araştırma uzmanlarının oluşturduğu The International Panel on Fissile Materials (IPFM), 18 Şubat'ta yayımladığı uydu görüntülerine dayanarak İsrail'in daha önce nükleer silah çalışmaları için kullandığı belirtilen Dimona Nükleer Tesisi'ni ciddi oranda genişlettiğini ortaya çıkarmıştı.

Görüntülerin 4 Ocak'ta "SuperView-1" uydusunun çektiği görüntülerden elde edildiği belirtilmişti.

İsrail hiçbir zaman nükleer silaha sahip olduğunu doğrulamasa da uluslararası basında yer alan haberlere göre, bu ülkenin elinde 100'e yakın nükleer başlık bulunuyor. Nükleer tesislerini uluslararası denetimlere de açmayan Tel Aviv yönetimi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) taraf olmayı reddediyor.

Arap ülkeleri tarafından 2015'te UAEA Genel Kurulu'na sunulan "İsrail'in nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nı (NPT) ve UAEA'nın düzenlemelerini kabul etmeye zorlanmasını" talep eden tasarı, ABD ve Avrupa ülkelerinin karşı oy kullanması nedeniyle kabul edilmemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Celal Adan Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Fahrettin Altun
Magazin Özge Özder Demet Özdemir İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Cenk Tosun Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Yangın Jandarma Instagram Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zarif, nükleer tesisini genişlettiği ortaya çıkan İsrail'e sessiz kalan Batılı liderleri eleştirdi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 20:59:21. #1.14#
title