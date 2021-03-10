Zarif, Japonya ve Finlandiya Dışişleri Bakanları ile nükleer anlaşmayı görüştü
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Zarif, Japonya ve Finlandiya Dışişleri Bakanları ile nükleer anlaşmayı görüştü

10.03.2021 23:19 | Son Güncelleme: 10.03.2021 23:24
Zarif, Japonya ve Finlandiya Dışişleri Bakanları ile nükleer anlaşmayı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile nükleer anlaşma hakkında fikir alışverişinde bulunduğu bildirildi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile nükleer anlaşma hakkında fikir alışverişinde bulunduğu bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Zarif ile Toshimitsu, yaptıkları görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslar arası gelişmeler ile nükleer anlaşmayı ele aldı.

Toshimitsu, Japonya'nın nükleer anlaşmayı desteklediğini belirterek, tüm tarafların anlaşmadaki taahhütlerine bağlı kalması gerektiğine vurgu yaptı.

Zarif de nükleer anlaşmadaki diğer tarafların taahhütlerine bağlı kalması halinde İran'ın da taahhütlerini yerine getirmeye hazır olduğunu ifade ederek Yemen'deki savaşın sona ermesi için attıkları adımları anlattı.

Zarif ile Haavisto arasında yapılan telefon görüşmesinde de ikili siyasi ilişkiler, konsolosluk işleri ve nükleer anlaşma ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Zarif, ABD'nin yaptırımları kaldırması halinde Tahran'ın da taahhütlerine döneceğini yineledi.

Haavisto da nükleer anlaşmayı desteklediklerini ve diplomasiye daha fazla alan açılması gerektiğini kaydederek, Zarif'i Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının katılacağı Helsiki Forumu'na davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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