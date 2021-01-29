Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif'le ortak basın toplantısında konuştu: (1)
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif'le ortak basın toplantısında konuştu: (1)

29.01.2021 12:12 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:22

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Umarım Biden yönetimi (nükleer anlaşmaya) geri döner. Böylece kardeş İran'a yönelik ambargolar kalkmış olur.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Umarım Biden yönetimi (nükleer anlaşmaya) geri döner. Böylece kardeş İran'a yönelik ambargolar kalkmış olur." dedi.

Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki heyetler arası ve ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İkili ilişkileri enine boyuna ele aldıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, bu bağlamda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen toplantıların nasıl düzenlenebileceğini görüştüklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin başından beri İran nükleer anlaşmasına destek verdiğini anımsatarak, anlaşma imzalanmadan önce de katkı sağlandığını belirtti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmadan çekildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Umarım Biden yönetimi (nükleer anlaşmaya) geri döner. Böylece kardeş İran'a yönelik ambargolar kalkmış olur." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin İran'a bu çerçevede her türlü desteği vermeye hazır olduğunun altını çizdi.

Gine Körfezi'nde kaçırılan mürettebat üyeleri

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Gine Körfezi'nde Türk gemisinin kaçırılan mürettebat üyeleri) İyi olduklarını öğrendik. Yakında güzel haberleri vereceğiz." diyerek, süreç hakkında daha fazla detaylı bilgi veremeyeceğini söyledi.

Yeni ekibin dün bölgeye ulaştığını kaydeden Çavuşoğlu, gemideki 3 mürettebatın da bugün Türk Hava Yollarıyla (THY) Türkiye'ye dönecekleri bilgisini paylaştı.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurumlar arasında bir çalışma grubu oluşturduğunu ve bölgeye gönderildiğini aktardı.

(Sürecek)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif'le ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif'le ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif'le ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif'le ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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