Zarif ile Abbas ABD'nin sözde barış planını görüştü

05.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:20

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, telefonda ABD'nin sözde barış planını görüştü.

İran hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Zarif ile Abbas bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta açıkladığı sözde Orta Doğu barış planı ele alındı.

Söz konusu planı reddettiklerini yineleyen Zarif ile Abbas, İslam dünyasının Filistin'in tüm haklarını desteklemek için birlik ve dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Zarif'ten telefon diplomasisi

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile de ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde gündeme ilişkin son gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.

Kaynak: AA