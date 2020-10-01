Zarif, Hollandalı ve Avusturyalı mevkidaşlarıyla nükleer anlaşmayı görüştü
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Zarif, Hollandalı ve Avusturyalı mevkidaşlarıyla nükleer anlaşmayı görüştü

01.10.2020 22:39 | Son Güncelleme: 01.10.2020 22:42
Zarif, Hollandalı ve Avusturyalı mevkidaşlarıyla nükleer anlaşmayı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile nükleer anlaşmayı ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile nükleer anlaşmayı ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Zarif'in, Blok ve Schallenberg ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ve nükleer anlaşmayı görüştüğü belirtildi.

Telefon görüşmelerinde bölgedeki son gelişmeler ve Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalinden kaynaklı Azerbaycan ile arasındaki çatışmaların da ele alındığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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