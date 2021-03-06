Zarif, Ermeni mevkidaşıyla bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi
06.03.2021 19:21 | Son Güncelleme: 06.03.2021 19:24
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zarif ile Ayvazyan ikili ilişkiler ile bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.
Zarif ile Ayvazyan, İran ile Ermenistan'ın tüm alanlarda iş birliğinin geliştirilmesinden yana olduğunu yineledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun