Zarif, Ermeni mevkidaşıyla bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zarif ile Ayvazyan ikili ilişkiler ile bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Zarif ile Ayvazyan, İran ile Ermenistan'ın tüm alanlarda iş birliğinin geliştirilmesinden yana olduğunu yineledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun