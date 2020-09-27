Zarif, Ermeni mevkidaşı Mnatsakanyan ile "Dağlık Karabağ'ı" görüştü
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Zarif, Ermeni mevkidaşı Mnatsakanyan ile "Dağlık Karabağ'ı" görüştü

27.09.2020 22:55 | Son Güncelleme: 27.09.2020 22:58
Zarif, Ermeni mevkidaşı Mnatsakanyan ile

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile telefonda Dağlık Karabağ krizini ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile telefonda Dağlık Karabağ krizini ele aldı.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Zarif, Dağlık Karabağ'da cephe hattında çıkan çatışmalar nedeniyle Ermeni mevkidaşı ile telefonda görüştü.

Görüşmede gelişmelerden duyduğu kaygıyı dile getiren Muhammed Cevad Zarif, iki tarafı da sağduyuya ve ateşkese davet ederek, "düşmanlığa süratle son vererek, uluslararası yasalar ve hukuk çerçevesinde müzakerelere başlamaları" çağrısında bulundu.

Zarif, müzakerelerin başlaması, ateşkes, barış ve huzur ortamının sağlanması için İran'ın tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduğunu da bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile de telefon görüşmesi yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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