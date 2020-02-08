Zarif, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü
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Zarif, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile bir araya geldi.

08.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:26
Zarif, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, (BM) Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zarif ile Pedersen Tahran'da buluştu.

Görüşmede Zarif ve Pedersen, Suriye'deki siyasi süreç ve son gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Muhammed Cevad Zarif Suriye'deki krizin sadece siyasi yollarla çözülebileceğini ifade ederken, Geir O. Pedersen ise Zarif'in yanı sıra İranlı diğer diplomatlarla da Suriye'deki gelişmeleri değerlenirdi.

Kaynak: AA
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