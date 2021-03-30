Zarif BM'den Afganlar arasındaki görüşmelere destek vermesini istedi
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Zarif BM'den Afganlar arasındaki görüşmelere destek vermesini istedi

Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
Zarif BM'den Afganlar arasındaki görüşmelere destek vermesini istedi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler'e (BM) Afganlar arasındaki müzakerelere destek vermesi çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler'e (BM) Afganlar arasındaki müzakerelere destek vermesi çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tacikistan ve Afganistan'ın eş başkanlığında Duşanbe'de düzenlenen Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı'nda konuşan Zarif, Afganistan'daki barış görüşmeleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Afganistan'da barış ve istikrarın sadece Afgan taraflar arasındaki diyalogla mümkün olduğunu belirten Zarif, Birleşmiş Milletler'e (BM) Afganlar arasındaki müzakerelere destek vermesi çağrısı yaptı.

Zarif, bölge ülkelerinin Afganlar arasındaki barış görüşmelerinin ilerlemesi için çaba göstermesi gerektiğini ifade ederek, anayasanın oluşturulması ve yasal hükümetin iş başına geçmesinin değerli kazanımlar olduğunu ancak bölge dışı aktörlerin kendi iç siyasetleri için önerdiği "dayatmacı" çözüm önerilerinin yapıcı olmadığını savundu.

Dışişleri Bakanı Zarif, "Her türlü barış anlaşması Afganistan halkının kendi kaderini tayin hakkını garanti etmelidir." dedi.

Öte yandan Zarif, Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı çerçevesinde Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile de bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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