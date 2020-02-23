Zarif, Avusturyalı mevkidaşıyla nükleer anlaşmayı görüştü
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Zarif, Avusturyalı mevkidaşıyla nükleer anlaşmayı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Tahran'da bir araya geldi.

23.02.2020 17:58 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:58
Zarif, Avusturyalı mevkidaşıyla nükleer anlaşmayı görüştü

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, 'da bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Zarif ile Schallenberg'in nükleer anlaşma ve AB ülkelerinin bu konuyla ilgili adımlarını ele aldığı belirtildi.

Schallenberg'in Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de bir araya geleceği bildirildi.

Kaynak: AA
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