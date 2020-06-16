Zarif AB ülkelerini "ABD'ye karşı bağımsız politika izlememekle" suçladı
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Zarif AB ülkelerini "ABD'ye karşı bağımsız politika izlememekle" suçladı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, AB ülkelerinin ABD'ye karşı bağımsız bir siyaset izleyemediği eleştirisinde bulundu.

Zarif AB ülkelerini
16.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:42

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, AB ülkelerinin ABD'ye karşı bağımsız bir siyaset izleyemediği eleştirisinde bulundu.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'ya giden Zarif, Moskova'daki Vnukovo Uluslararası Havalimanı'nda İran devlet medyasına açıklamalarda bulundu.

Zarif, ABD ve bazılı batılı ülkeleri Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) "uluslararası kuralları ve dengeleri bozma çabası içinde" olmakla suçladı.

ABD'nin silah ambargosunun uzatılması için yürüttüğü diplomasiyle ilgili olarak da Zarif, "Silah ambargosunun sona ermesi BMGK'nin 2231 sayılı kararının önemli bir parçası ve nükleer anlaşmanın önemli bir kazanımıdır. ABD makamları da bunu o zaman kabul etti ancak yönetimin değişmesiyle Washington, taahhütlerini görmezden geliyor. AB ülkeleri ABD'ye karşı bağımsız bir siyaset izleyemedi." görüşlerini paylaştı.

Rusya, Çin ve bazı ülkelerin silah ambargosu ve nükleer anlaşma ilgili aynı düşündüğünü savunan Zarif, "Günümüzdeki uluslararası özel şartlar İran ve Rusya arasındaki istişarelerin iki katına çıkmasını zaruri hale getiriyor. İran ve Rusya Suriye konusunda iş birliği yapıyor. Suriye konusuyla ilgili Astana formatında acil üçlü zirve toplantılarına ihtiyaç var." dedi.

Zarif, Yemen ve Afganistan konularında da iş birliği ve ortak görüşe ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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