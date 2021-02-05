Zargana mevsimi başladı, balıkçılardan buğulama tavsiyesi geldi
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Zargana mevsimi başladı, balıkçılardan buğulama tavsiyesi geldi

05.02.2021 14:46 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:05
Zargana mevsimi başladı, balıkçılardan buğulama tavsiyesi geldi

ÇANAKKALE'de fosfor bakımından zengin olan zargana balığı, balık tezgahlarındaki yerini aldı.

ÇANAKKALE'de fosfor bakımından zengin olan zargana balığı, balık tezgahlarındaki yerini aldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği zarganayı balıkçılar buğulama yaparak tüketme önesinde bulunuyor. 

Deniz balıkları arasında fosfor deposu olarak gösterilen zargana balığının şubat ayı ile birlikte mevsimi başladı. Fosfor ve Omega3 bakımından zengin, fiyat bakımından da uygun olan zargana balığı, vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Balıkçılar da mineral bakımından zengin olan zargana balığının vatandaşlar tarafından daha çok buğulama yapılarak tüketilmesi gerekitiğini söyledi. 

Balıkçı Engin Tunç,  kilogramı 35 liradan satılan zargana balığının fosfor bakımından en zengin balık olduğunu söyleyerek, "Şu anda mevsimi başladı. Şubat, mart, nisanın sonuna kadar yenilebilecek en güzel balıklardan biri. Omega ve fosfor bakımından en zengin balıklardan biri. Fiyatı da gayet uygun. Kilosu 35 liradan satılıyor. Halkımız bol bol yiyor. Bütün balıkların insan vücuduna faydaları var. Diğer ürünlerden alamadığınız mineralleri, vitaminleri balıktan temin edebiliriz. Doğal gıda. Deniz balıkları çok daha besleyici ve vitaminli. Bugün tek organik ürün olarak deniz balıklarını düşünebiliriz. Doğal yönden beslenmenin en güzel yolu balık yemek. Zargananın bir iyi yönüde fosfor bakımından zengin olması. Deniz balıkları olarak fosfor bakımından zengin olan zargananın da gözlere çok faydalı olduğunu düşünüyoruz ve tavsiye ediyoruz. Halkımız bol bol yesin. En çok vitamini nasıl alabiliriz diye düşünürsek. Zarganayı buğulama yaparak faydalanabiliriz. Çünkü değerli vitaminleri ölmez. Buğulama yaptığınız zaman suyuna karışır. Hem suyundan, hem etinden yararlanabilirsiniz" diye konuştu.

Zargana mevsimi başladı, balıkçılardan buğulama tavsiyesi geldi
Zargana mevsimi başladı, balıkçılardan buğulama tavsiyesi geldi
Zargana mevsimi başladı, balıkçılardan buğulama tavsiyesi geldi
Zargana mevsimi başladı, balıkçılardan buğulama tavsiyesi geldi
Zargana mevsimi başladı, balıkçılardan buğulama tavsiyesi geldi
Zargana mevsimi başladı, balıkçılardan buğulama tavsiyesi geldi
Zargana mevsimi başladı, balıkçılardan buğulama tavsiyesi geldi
Zargana mevsimi başladı, balıkçılardan buğulama tavsiyesi geldi
Zargana mevsimi başladı, balıkçılardan buğulama tavsiyesi geldi
Zargana mevsimi başladı, balıkçılardan buğulama tavsiyesi geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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