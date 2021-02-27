Zararlı yazılımla dolandırıcılık yapan çeteye operasyon: 8 gözaltı

Zararlı yazılımla dolandırıcılık yapan çeteye operasyon: 8 gözaltı

ANKARA Emniyeti, vatandaşların cep telefonlarına sızarak mobil banka hesaplarını ele geçiren 8 kişilik çeteyi, İstanbul ve Ağrı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin, çaldıkları parayı ATM'de halay çekerek aldıkları anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Ankara Emnniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, salgın döneminde evde kalan vatandaşlara Sağlık Bakanlığı'nın da adı kullanılarak hediye internet içerikli linklerle vatandaşların cep telefonlarına zararlı yazılım yüklendiğini tespit etti. Yapılan araştırmalarda vatandaşların bu linklere tıklamasıyla yüklenen zararlı yazılımla telefonlarına uzaktan erişim sağlandığı ve mobil bankacılıklarına giriş yapıldığı anlaşıldı. Şüphelilerin, mağdurların banka hesaplarındaki varlıklarını ve oluşturulan online kredileri çekerek, 3'üncü kişilere ait hesaplar üzerinden kripto para hesaplarına aktardığı ve bu yolla çalınan paranın izini kaybettirdiği ortaya çıkarıldı.Yapılan tespitler üzerine, çete üyesi 8 kişinin İstanbul ve Ağrı'da bulunan lüks rezidanslarda yaşadığı belirlendi. 23 Şubat Salı günü belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınarak, Ankara Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.5 MİLYON TL HESAP HAREKETİŞüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız silah, 100 dolu fişek ile suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyal ile suçta kullanılan hesaplara ait banka kartları ele geçirildi. Ayrıca, ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinde, şüphelilerin kendi aralarında haber leşmek için özel programlar kullandıkları, kimlik bilgilerini gizlemek için kod adı kullandıkları ve çok sayıda kişiye ait kimlik ve banka hesap bilgilerinin bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin banka ve kripto para borsalarında bulunan hesap hareketlerinde 5 milyon TL para hareketinin olduğu tespit edildi.PARAYI HALAY ÇEKEREK ALDILAR

Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede ise telefonlarını ele geçirdikleri kişilerden çaldıkları parayı banka şubesindeki ATM'de halay çekerek aldıkları anlara ilişkin video bulundu. Görüntüde iki şüphelinin, halay çekerek parayı çekerken, cadde üzerindeki araçta bekleyen arkadaşlarının onları cep telefonu ile görüntülediği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı