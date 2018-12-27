Zararlı Kripto Madenciliği Saldırları 2018'de Yüzde 83 Arttı"

– Kaspersky Lab'in araştırmaları, zararlı kripto para madenciliği saldırılarının 2018'de yüzde 83 artarak 5 milyondan fazla kullanıcıyı etkilediğini gösterdi.

Kaspersky Lab verileri, lisanssız yazılım ve içerik kullanımı sebebiyle zararlı kripto para madenciliğinden etkilenen kullanıcı sayısının, yılın ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemindeki 2.7 kullanıcıdan 5 milyondan fazla kullanıcıya yükseldiğini gösterdi.

Veriler ayrıca, zararlı kripto para madenciliği eylemlerinin geçen yılın en büyük dijital tehdidi olan fidye yazılımlarını geride bıraktığını ve saldırıya uğrayan kullanıcı sayısının Mart ayında 1.2 milyon kullanıcıya yükselerek rekor düzeye ulaştığını belirtti.

Kaspersky Lab uzmanlarının, kripto madenci saldırısına en fazla uğrayan 10 ülkedeki yönetmelikleri ve elektrik fiyatlarını analiz ederek zararlı kripto madencilik eylemlerinin ekonomik altyapısını incelediği araştırmada ise, saldırganların söz konusu eylemleri çoğunlukla korsan yazılımlar ve lisanssız içerikler aracılığıyla yaptığı duyuruldu.

Kasperksy Lab Güvenlik Uzmanı Evgeny Lopatin, analizlerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zararlı kripto madenciliğin ekonomik altyapısı ve bazı bölgelerdeki yoğun etkinin ardındaki nedenler üzerine yaptığımız analizlerde net bir sonuç elde ettik: Lisanssız yazılımları dağıtmak ne kadar kolaysa, zararlı kripto madenciliği faaliyetleri de o kadar çok görülüyordu. Kısacası, şüpheli yazılım indirip kurmak gibi genellikle tehlikeli olarak görülmeyen bir işlem, yılın en büyük siber tehdidi olan zararlı kripto madenciliğine zemin hazırlıyor."

Söz konusu analiz verilerinde ayrıca, saldırıya uğrayan toplam kullanıcısı sayısının 2017'deki 1,986 düzeyinden, 2018'de 5 katın üzerinde artışla 10,242'ye ulaştığı belirtildi.

Kaspersky Lab, kullanıcılara zararlı kripto para madenciliği saldırılarından korunmak için şu tavsiyelerde bulundu:

"-Kullandığınız tüm cihazlardaki yazılımları güncelleyin. Madencilerin açıklardan yararlanmasını önlemek için, açıkları otomatik olarak tespit edebilen araçlar kullanın ve bunların yamalarını kurun.

"-Kişisel cihazlarınız için tüketicilere yönelik sağlam bir güvenlik çözümü kullanın. System Watcher gibi temel özelliklerin açık olduğundan emin olun.

"-Sıra yönetim sistemi, POS cihazları ve hatta yiyecek/içecek makineleri gibi daha az hedef olabilecek noktaları bile göz ardı etmeyin.

"-Yasal uygulamalarda olabilecek zararlı faaliyetleri izlemek için uygulama kontrolü kullanın.

"-Kurumsal ortamınızı korumak için çalışanlarınızı ve BT ekiplerinizi eğitin, hassas verileri ayrı tutun ve erişimi kısıtlayın." (Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA