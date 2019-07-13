Zararlı böceklere karşı feromon tuzağı

Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kabakgil Sineği'nin zararlarını önlemek amacıyla ekim yapılan arazilerde feromon tuzakları kurdu.

Zararlı böceklerle mücadelede tabiata dost olan biyolojik, biyoteknik ve mekanik mücadele metotlarını kullanan ekipler, feromon tuzaklarıyla etrafa yaydıkları karşı cinsin kokularıyla böceklerin yakalanmasını sağlıyor.

İlçenin Demirkonak, Çukurca köyleri ile merkeze bağlı Mezarlık Mahallesi'nde feromon tuzakları kuran ekipler, bu sayede Kabakgil Sineğinin bahçelere olan zararlı etkilerini ortadan kaldırmayı hedefleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, yaptığı açıklamada, önemli zararlara sebep olan Kabakgil Sineği ile mücadele etmek amacıyla teknik personel tarafından feromon tuzaklarının kurulduğunu söyledi.

Sineğin ekonomik kayıplara neden olduğunu belirten Yiğit, önlem alınmaması durumunda kabak, salatalık, karpuz ve kavun gibi ürünlerde büyük zararların meydana gelebileceğini vurguladı.

Kaynak: AA